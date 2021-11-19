美國眾議院今天可能表決總統拜登1.75兆美元國內投資案，但國會預算處預估，這項有關社福和因應氣候的支出案，未來10年會增加赤字3670億美元（約新台幣10.2兆）。

路透社報導，儘管國會預算處（CBO）承認，可望透過增進美國國稅局（IRS）稅收來產生額外收入，但聯邦預算赤字在未來10年仍會增加3670億美元。

國會預算處估計，新的稅收執法活動到2031年將讓收入淨增1270億美元；白宮本估計可帶來4000億美元的額外收入。

眾議院程序委員會（House Rules Committee）同意讓這項「重建美好未來」（Build Back Better）法案交付眾議院全院辯論後，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，眾院可能最快今晚表決此案。

拜登在社群媒體上的聲明說：「自我上任以來，初次申領失業救濟人數減少近7成。零售業績上升。我已簽署一項歷史性基礎設施法案，我們正在推動『重建美好未來』，一切開始好轉。」

1.75兆美元支出法案經費將用於擴大社福計畫，主要協助孩童和年長者，並提供5500億美元因應氣候變遷。如果此案能在民主黨掌控的眾院表決通過，將送交參院審議，然而已有兩名民主黨中間派參議員揚言擋下此案。

共和黨料將一致反對這項立法，他們連月來都在攻擊這項「社會主義」政策浪費公帑，會升溫已然居高不下的通膨。