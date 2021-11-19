今天是下元節，運勢命理網站「旺好運」命理師谷帥臻分享5件下元節開運秘訣，記得把握今天祈福、消災、解厄，想要提升財運的人也能利用這天補財庫。在下元節行善將能加倍累積福報，可在這天多捐款、做公益，能為自己帶來好運。

中國自上古就有祭天、祭地和祭水的禮儀。「三官大帝」之「天官」主宰天庭，「地官」主宰地府，「水官」主宰水域等三界，又稱「三界公」。三元節就是「三官大帝」的誕辰，分別為「上元天官」農曆正月十五日，「中元地官」農曆七月十五日，「下元水官」農曆十月十五日。這三位大帝對世人、亡魂有「賜與福份、赦免罪過、解除災厄」的權能，因此上元節天官生日乃舉行祈福法事，中元節地官生日舉行普渡孤魂，下元節水官生日請神明為運勢不好之人消災解厄，稱「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」。

命理師谷帥臻分享，善用下元節「水官解厄」之日，當日「歲德合」吉神到臨，又是建除十二神家「成日」，向水官大帝祈福請求消災解厄。想要開運，必須先懺悔過往所造業力罪惡，一掃陰霾才能重新創造正能量，接著可做以下5件事，達開運目的。

▍1.焚香祈福

下元節整天都可祈福，或是可特別在子時(23-1)、丑時(1-2)、寅時(3-5)、卯時(5-7)、申時(15-17)、酉時(17-19)良辰吉時向上天祈求所願或補財庫，記得今天先行善布施，化解煞氣後，再祈求上天庇佑才有效果。谷帥臻老師建議，至奉祀三官大帝之廟宇焚香祈福尤佳，或上述吉時在家焚一爐好香，檀香、沉香、環香皆可，並念誦經典，心經、經典、聖經都可以，安定心神自我淨化，這天捐款、做善事，積累福報效果最好。

▍2.淨化家宅

當日建議可焚香淨化家宅四個角落與宅心，噴灑午時水去除晦氣改善陽宅磁場。

▍3.精油除穢氣

下元節是「水官大帝」誕辰，當日需以水沐浴洗淨全身，使用一些精油香氛，全身梳化整齊，可在眉心、太陽穴、手腕處點上精油除去穢氣，讓自己精神奕奕。

▍4.掛字消災解厄

可書寫「三官大帝」四字紅底黑字橫聯貼於門首，或書寫「三官大帝」燈籠懸掛門前，可消災解厄。

▍5.點燈轉運

在家中，將自己名字，出生時間，居住地址，以及最想達成的三個願望寫在紅紙上置於客廳或書桌，焚一爐香，點一盞蠟燭燈，或利用燈光照亮「元辰紙」，消災解厄，可達到轉運效果。

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