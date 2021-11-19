國民黨通過「同舟計畫」特別辦法，放寬被違紀處分者回黨條件，在黨內出現雜音，遭質疑是替特定人士開巧門，國民黨主席朱立倫今說，同舟計畫是歡迎過去加入各政黨，或離開國民黨的朋友回到這個大家庭，沒有為任何個人去設計，最近有好多優秀的地方民代、專業人士、年輕朋友，都希望透過同舟計畫加入國民黨，他覺得這是好的計劃。

朱立倫上任後，積極推動「同舟計畫」，號召黨員回娘家，日前中常會通過相關特別辦法，對遭違紀處分者回黨年限減半，台北市議員徐巧芯第一時間跳出來反對，質疑此舉有因人設事之嫌，讓具爭議者在不需要考紀會審核下，重回國民黨，前考紀會主委葉慶元、魏平政也發聲明表達不滿。

被問到「同舟計畫」在黨內掀起波瀾，朱立倫上午參訪台北國際照顧科技應用展受訪表示，黨內有不同聲音，他都虛心接受，總的目標是要擴大政黨支持度，讓社會各個角落有更多黨員來加入國民黨。

至於被無黨籍立委傅崐萁形容為劉邦，朱立倫說，他不對個人發言予以回應，現階段國民黨最重要的是能夠擴大支持群眾、結合民間團體，眼前最大的挑戰就是公投，呼籲民眾在1218站出來參與公投，是用人民的力量對抗鴨霸的政府。