聯發科今(19日)發布5G旗艦晶片天璣9000，採用台積電4奈米製程，據指出，聯發科希望將這款新的晶片應用在高價安卓智慧型手機，挑戰目前高通在該市場的主導地位。

外媒報導，聯發科新推出的天璣9000，將是世界上第一個使用製造合作夥伴台積電4奈米製程的晶片，有助於使晶片更小、更快。聯發科也表示，它將是第一款採用Arm架構的新計算核心Cortex X2的智慧型手機晶片。

聯發科是全球3家生產5G智慧型手機晶片的公司之一，另外兩家分別為高通與三星電子，第4個主要參與者、同時也製造自家品牌手機的華為則是被迫退出市場。

報導指出，華為的退出引發安卓智慧型手機製造商爭奪大陸品牌空出的市場份額，而聯發科已經將這一市場份額的許多競爭者視為客戶，例如小米公司、Oppo以及Vivo，其中許多品牌在中低階設備上使用聯發科，而在高階機型上則依賴高通。

聯發科財務長顧大為表示，天璣9000晶片是一系列晶片中的第一款，目的是在說服這些客戶在其旗艦設備中改用聯發科。他並對《路透社》表示，「“我們需要一支非常強大的軍隊來進入這一領域」，「一種產品是不夠的，這是我們的起點」。

聯發科去年營收首次達到100億美元，顧大為表示預計今年可望達到170億美元，雖然4G智慧型手機晶片有時售價為10美元，但5G晶片的售價可達30美元，甚至50美元，因為由4G過渡到5G，第一個驅動因素(平均售價)實際上要高得多。