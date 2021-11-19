由台灣區製茶工業同業公會、社團法人台灣咖啡協會及展昭國際等共同主辦，2021年度台灣飲食系列展今日開幕，茶、酒、咖啡、食品設備4展聯合登場，總計超過650家廠商、破1600個攤位參與。

據國際咖啡組織(ICO)調查資料顯示，台灣咖啡市場年產值約800億元左右，若是以每年消費杯數來看，日本、南韓有353杯及370杯，台灣人均咖啡每年消費杯數約204杯，還有成長的空間。

台灣咖啡市場商機龐大，進入門檻又低，業者紛紛投入市場競爭十分激烈，各家業者都想找到品牌定位，希望能夠受到消費者的青睞。在2021年度台灣飲食系列展中，將舉行2021 TCA台灣創意咖啡大賽，共計10名來自全台各地的咖啡好手代表出賽，另外，也將舉辦為期兩日的2021台灣拉花暨世界沖煮冠軍秀。

據統計資料顯示，台灣每年可賣出10.2億杯手搖飲，平均每人每年喝掉43.3杯，台灣冷熱飲料店去年度營業額高達580.9億元，台灣手搖飲商機龐大，也吸引各家業者紛紛挖空心思搶食商機。此次展覽，台灣區製茶工業同業公會除了推廣相關產品外，也增進消費者對於有機茶的瞭解。目前國內有機茶面積達473公頃，較去年增加62公頃，成長15%，且有機茶農面臨氣候挑戰更為嚴峻，也是對環境永續盡一份心力。