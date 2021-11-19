隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創收盤新高，但反映中概股表現的金龍中國指數重挫3.2%，受此打擊，周五香港股市開低走低，目前恆生指數大跌逾400點或1.7%，為24890.40點，稍早前一度跌470點。國企股(H股)目前跌1.6%，為8893.57點。

阿里巴巴上季經調整後獲利大跌39%，並下修全年營收預測，隔夜ADR大跌，亦拖累在香港掛牌的股票重挫逾10%。此外，美國總統拜登證實正在考慮外交抵制明年2月舉辦的北京冬奧，此番發言恐使美中兩國的緊張關係再度升高，亦給港股帶來壓力。

恆生科技股指數下跌1.27%，阿里健康跌5.4%，騰訊跌1.25%，快手跌2.34%，華虹半導體漲1.5%，美團跌2.9%，百度跌3.3%。

京東上季業績報喜，目前上漲逾5%，為漲幅最大的成分股。

外媒報導蘋果公司將加速造車計畫，最快將在2025年推出全自動駕駛電動車，蘋概股強勢表態，高偉電子漲6.5%，稍早前一度漲逾11%，比亞迪電子目前漲1.55%，瑞聲漲2.4%，舜宇小漲0.8%，通達漲5.4%。

碧桂園服務折價約9.5%發行新股增資80億元人民幣，目前股價下跌12%，稍早前一度跌近17%，在藍籌股中表現最差。

外電援引知情人士報導，華潤置地旗下公司獲准本周發行購房尾款資產證券化（ABS）產品。華潤置地應聲上揚，目前漲2.6%，稍早前一度漲逾6%，亦帶動大陸地產股普遍走高。