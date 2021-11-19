國際透明組織所屬國防安全計劃小組（簡稱TI-DSP）於本月16日發布第3次「政府國防廉潔指數（GDI）」評鑑成績，全球被評鑑國家數共86國，平均分數僅 39 分（滿分 100分），台灣則得分70分，與德國並列全球第6名。

法務部廉政署表示，我國2013年在國防部設立政風室，以複式布網方式強化國軍廉潔、透明、課責機制，已產生正面效應。國防部2019年7月的「國際軍事廉政學術論壇」、去年11月的「2020廉潔國防與全球誠信治理發展趨勢論壇」、去年12月的「國軍高階幹部廉潔教育講習」，政風室均有參與，以加強國軍廉潔共識，增進國防廉政議題部會交流。

廉政署指出，2020年的「政府國防廉潔指數」，我國與英國、挪威、比利時、荷蘭、德國、瑞士、和拉脫維亞8國被歸類為B級「低度風險」，這也是我國連續第3次被評比為低度風險的國家，僅次於被評為A級的紐西蘭，顯示我國在國防領域的廉能透明機制與努力，整體而言獲得正面肯定。

「政府國防廉潔指數」合計77項指標，涵蓋「政治」、「財務」、「人事」、「執行」（或稱「軍事行動」）及「採購」等5個領域的貪腐風險，依評2分區分A級至F級，A 級代表貪腐風險很低，F級則代表風險極高。