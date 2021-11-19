台中市府都發局長黃文彬指出，市長盧秀燕上任後，目前完工或興建中戶數為5508戶，已提早達成4年5000戶目標。（盧金足攝）

民進黨台中市議員19日議會質詢時抨擊市府「騙」民眾去租社會住宅，而且有的租金還很高價，很多社宅都是在前市長林佳龍任內規畫，對此，副市長黃國榮表示，政府政策是延續性，從前市長胡志強、林佳龍都有規畫、完工戶數，盧秀燕上任力拚任內完工或興建中的好宅政策目標為5000戶，不僅是規畫、而是實際執行，提早達成4年5000戶目標。

議員蔡耀頡、李天生、江肇國等人今早在都發建設水利業業質詢時，質疑盧秀燕不關心青年，社會住宅規畫很多都是在林佳龍任內規畫，還以「騙」的方式騙年輕人去租社會住宅，有的租金還高達1萬6600元，小資族租不起。

蔡耀頡表示，自己也是年輕人，對於現今的物價房價上漲也非常有感，市府應該要讓更多努力的年輕人就算買不起房子至少也要租的起，這才是興建社會住宅的初衷。

蔡耀頡指出，都發局107年年度施政計畫中寫到106年已完成3693戶，而在2021年10月的第三屆第六次定期會施政報告中也提到在今年已完成5108戶，上任三年僅多完成1415戶，但這些都只是完成前市長林佳龍任內的規畫，質問「盧市長上任3年，還有多做什麼新的規畫？」

蔡耀頡更質疑社會住宅興建的目的是為了要讓所得較低的對象或是特殊的弱勢群體可以住的安心，目前已開始入住的豐原安康段、大里光正段、南屯精科段及太平育賢段，但太平育賢段的社會住宅，不僅租金高於其他三處，3房型的租金為1萬6600元，未來還會逐年調漲，這樣難道是保障弱勢？

黃國榮表示，社會住宅是以公平公開方式抽籤住宅委員會找估價師訪價，以市價予以租金打折，其中包括胡志強、林佳龍任內都有規畫的社會住宅，政策都是延續性。

都發局長黃文彬指出，盧秀燕上任後，力拚任內完工或興建中的好宅政策目標為5000戶，不僅是規畫、而是實際執行，目前完工或興建中戶數為5508戶，已提早達成4年5000戶目標。台中市仍持續盤點社會住宅興辦土地，新增西屯區國安段、烏日區新榮和段等規劃興建台中好宅，相關基地選址興建皆視地區需求調配適宜用地。

其中，新增西屯區國安段可滿足西屯區及鄰近北屯區需求，初期因相關計畫遲未能定案，且多次與台糖股份有限公司協商，於盧秀燕上任後，才克服諸多土地租用流程，正式與台糖公司簽約，促成西屯區國安段好宅誕生，實現可提供市民1280戶目標，目前國安段已於今年4月動土興建。

黃國榮強調，烏日區新榮和段工程業於今年度發包且已決標。後續市府仍將持續盤點西屯區鑫港尾段、西屯區國安段2-3期，及進行社會住宅相關興辦規劃並實際興建執行。

市府表示，打造「比豪宅更好的好宅」社會住宅，整合社福、醫療、青創、社造等資源，盧秀燕強調，除了興辦社會住宅，市府也推動包租代管及租金補貼，多管齊下解決市民居住需求，落實居住正義。