中國大陸昨新增8例本土新冠確診，其中遼寧大連7例、河南鄭州1例。本土確診病例已連續3天降至個位數。國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，疫情整體趨勢向好，像大連這些前兩天疫情還比較嚴重的地方，也進入個位數病例增長的階段，判斷本輪疫情近期內將會收尾。

吳良有指出，在溯源時發現，此次爆發疫情雖然有不同的傳播的源頭，但總體看都是從境外進來的。經過長時間的抗疫過程，一些地方出現鬆懈的狀態，造成外防輸入方面的漏洞。

近期有國家宣布「與病毒共存」，還有聲音質疑目前大陸的防疫措施成本過高，對此吳良有表示，現階段沒有任何理由放鬆嚴格的疫情管控措施，將繼續堅持嚴格防控，堅持動態清零的防疫目標，鞏固來之不易的防控成果。近期一些國家「帶疫解封」，實際效果並不理想。

他強調，中國現在堅持的動態清零目標，並不是零感染，而是發現有一起疫情就迅速撲滅，指揮系統始終處於一個應急的狀態，有疫情快速地處置，在最短的時間內把疫情控制住，「目前看這就是我們用最高的效率、最低的成本、最短的時間來控制疫情的最好的辦法。」