澎湃新聞報導，大陸國家市場監管總局加掛國家反壟斷局，官網「機構設置」欄目已經公佈了競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司這三個司局的主要職責。

其中，競爭政策協調司負責統籌推進競爭政策實施，負責反壟斷綜合協調工作，指導地方開展反壟斷工作，牽頭擬訂反壟斷制度措施和指南。組織實施公平競爭審查制度，督促指導各部門和地方開展公平競爭審查工作，負責濫用行政權力排除、限制競爭反壟斷執法工作，承擔反壟斷案件內部法制審核工作，承擔競爭政策和反壟斷國際合作與交流工作，承擔國務院反壟斷委員會日常工作。

反壟斷執法一司負責壟斷協議、濫用市場支配地位以及濫用知識產權排除、限制競爭等反壟斷執法工作。組織實施數字經濟領域壟斷協議、濫用市場支配地位執法。指導地方查處壟斷協議、濫用市場支配地位案件，組織協調跨省（自治區、直轄市）壟斷協議、濫用市場支配地位案件查處。

反壟斷執法二司負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件。指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

澎湃新聞日前報導，吳振國已任大陸國家市場監督管理總局反壟斷執法一司司長，周智高已任大陸國家市場監督管理總局競爭政策協調司副司長，俞路已任大陸國家市場監督管理總局反壟斷執法一司副司長，徐樂夫已任大陸國家市場監督管理總局反壟斷執法二司副司長。

公開資料顯示，吳振國原為市場監管總局反壟斷局局長，徐樂夫、周智高原為市場監管總局反壟斷局副局長，俞路原為市場監管總局綜合規劃司副司長。

澎湃新聞注意到，之前的市場監管總局反壟斷局已不在官網「總局機關」一欄中。

11月18日，國務委員、國務院反壟斷委員會主任王勇出席國家反壟斷局掛牌儀式並調研反壟斷監管工作情況。

王勇指出，在市場監管總局加掛國家反壟斷局，充實反壟斷監管力量，充分體現了黨中央、國務院對反壟斷工作的高度重視。要切實提高站位、強化責任擔當，根據發展需要進一步轉變反壟斷職能，完善監管體制機制，創新監管理念方法，打造高素質專業化監管隊伍，不斷提升反壟斷反不正當競爭監管能力水平。要深入實施公平競爭政策，持續加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等領域監管執法，堅決反對各種形式壟斷和不正當競爭，防止資本無序擴張，保護市場主體和消費者合法權益，為促進各類市場主體健康發展營造良好競爭和營商環境。

清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭介紹，新設國家反壟斷局的原因之一是因為在國家市場監督管理總局直屬局的框架下，難以再更多擴大執法編制，需要成立一個像知識產權局一樣，由國家市場監督管理總局管理，但是擁有獨立編制計劃的副部級執法局。