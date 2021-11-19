女星梁佑南（原藝名：梁又南）過去曾當選佳樂小姐第6名，近年她戲劇作品不少，演出過《大時代》、《生死接線員》、《風水世家》，女兒方琦也是明星。近日梁佑南曬出上節目穿搭，可見她上半身選穿薄紗白色套領襯衫，坐在沙發上露出大長腿，有粉絲以為她「下衣失蹤」，留訊息提醒她看起來快走光，她則喊冤說有穿短褲。

梁佑南人美心善，多次親力親為參與公益活動，先前她跟老公、女兒開了5個半小時的車到台東，只為送上物資給「泰源書屋」，她笑說：「老公因為公益破例入鏡出現在照片讓我秀給大家看」，更感動女兒終於長大，竟將從小到大陪伴的玩偶大方捐出，指出：「雖然是小小玩偶但我知道那是方琦最珍愛的寶貝，她選擇分享並鼓勵那個女孩，我知道我的女兒長大了，也很驕傲她懂得分享與關心了」。

梁佑南曬出下半身照片，證明有穿短褲。（圖／翻攝自梁佑南臉書）

而梁佑南私下跟女兒常常「相愛相殺」，今年4月母女倆上節目《今晚開讚吧》，方琦直言平時知道酸民講話很難聽，但其實跟她媽媽比較起來根本小巫見大巫，她舉例有回提議一起上一個做菜節目，梁佑南卻秒打槍：「去幹嘛？妳又不會煮菜，都幾歲了，丟不丟臉啊？」，讓她瞬間心死，並表示自己當下真的很難過，想到時還在節目上情緒潰堤，讓梁佑南只好認錯道歉，一旁的羅時豐則開玩笑安慰：「沒關係，不要當她女兒、當我女兒，我沒有女兒剛好！」

2天前梁佑南在華視攝影棚打卡，寫下參加置入性行銷的節目錄影，大家都以為她下半身沒穿，「真的很冤枉！我有穿白色短褲，剛剛好被遮掉，還有人看到照片，傳訊息告訴我快穿幫了，我謝謝對方好意，但是我還是要說我真的有穿白色短褲。」還秀出放大的照片證明真的有穿短褲，網友回應：「身材好才能這樣穿搭」、「大家都太關心妳了啦」、「妳不是那麼敢的女孩啦」、「腿太長，看不到白色短褲了」。