國立台東專科學校學生近半數為原住民，學校推動「發展及改進原住民技職教育計畫」，期盼藉由家政科多媒體創作與實務實施課程，引導學生將水晶花工藝與原民文化結合，創作特色作品，更加深原住民學生對自身文化的了解，非原民生也能認識各族群特色。
創作課程結合原民文化，介紹各族圖騰及特色；家政科1年級阿美族學生林秀萍表示，雖是族人但從小未在部落中長大，對圖騰不熟悉，藉由課程認識原住民圖騰的特色，並利用銅線纏繞、熱縮片等技法，完成具有原民風格的特色髮簪。
學生李孟哲發揮創意，將原住民圖騰中常見的色彩、方格及波浪形，運用在熱縮片上，藉此呈現原住民的熱情；他表示，自己非原住民，個性內向，相當欣賞原住民的熱情及勇敢，要向他們學習。
講師黃翠茹帶領1、2年級學生運用熱縮片及水晶花工藝，製作髮簪、耳環等飾品；她表示熱縮片為髮簪的綴飾，特別結合原住民元素，讓學生畫上各族群的圖騰及色彩，展現創意。
水晶花製作部分，黃翠茹則教導學生運用銅線塑形，從最基本的圓形著手，接著變化樣式，並結合漸層等技法玩色彩，創作出專屬的花與蝴蝶造型髮簪。她鼓勵學生自由創作，因學生的想像空間無限大，「最重要的是玩得開心」。
家政科主任楊登雅表示，家政科承辦原住民職教計畫多年，每年邀請不同專業的師資到校教學，歷年課程有皮繩編織、樹皮、蝶谷巴特及串珠等，今年則是製作熱縮片、水晶花，讓學生多元接觸各類手工藝。
東專表示，在課程中除了融入原住民文化外，也希望學生能瞭解各材料、媒材的緣由，以及歷經時代的轉變會有不同的運用手法，期盼藉此讓孩子喜歡上手工藝，也鼓勵將所學工藝技法內化並創新。
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