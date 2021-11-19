國立台東專科學校家政科學生運用熱縮片及水晶花工藝製作特色髮簪。（蔡旻妤攝）

國立台東專科學校學生近半數為原住民，學校推動「發展及改進原住民技職教育計畫」，期盼藉由家政科多媒體創作與實務實施課程，引導學生將水晶花工藝與原民文化結合，創作特色作品，更加深原住民學生對自身文化的了解，非原民生也能認識各族群特色。

創作課程結合原民文化，介紹各族圖騰及特色；家政科1年級阿美族學生林秀萍表示，雖是族人但從小未在部落中長大，對圖騰不熟悉，藉由課程認識原住民圖騰的特色，並利用銅線纏繞、熱縮片等技法，完成具有原民風格的特色髮簪。

學生李孟哲發揮創意，將原住民圖騰中常見的色彩、方格及波浪形，運用在熱縮片上，藉此呈現原住民的熱情；他表示，自己非原住民，個性內向，相當欣賞原住民的熱情及勇敢，要向他們學習。

講師黃翠茹帶領1、2年級學生運用熱縮片及水晶花工藝，製作髮簪、耳環等飾品；她表示熱縮片為髮簪的綴飾，特別結合原住民元素，讓學生畫上各族群的圖騰及色彩，展現創意。

水晶花製作部分，黃翠茹則教導學生運用銅線塑形，從最基本的圓形著手，接著變化樣式，並結合漸層等技法玩色彩，創作出專屬的花與蝴蝶造型髮簪。她鼓勵學生自由創作，因學生的想像空間無限大，「最重要的是玩得開心」。

家政科主任楊登雅表示，家政科承辦原住民職教計畫多年，每年邀請不同專業的師資到校教學，歷年課程有皮繩編織、樹皮、蝶谷巴特及串珠等，今年則是製作熱縮片、水晶花，讓學生多元接觸各類手工藝。

東專表示，在課程中除了融入原住民文化外，也希望學生能瞭解各材料、媒材的緣由，以及歷經時代的轉變會有不同的運用手法，期盼藉此讓孩子喜歡上手工藝，也鼓勵將所學工藝技法內化並創新。