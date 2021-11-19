秦剛：對中國留學生在芝加哥不幸遇害深感震驚，敦促美方切實打擊仇亞排華行為。（環球網）

大陸環球網19日報導，針對24歲中國留學生9日在芝加哥被劫遇害，18歲男子落網被控一級謀殺罪一事。中國駐美大使秦剛發推文指出：「我對中國留學生鄭少雄在芝加哥不幸遇害深感震驚，對一個年輕生命無辜逝去深感痛惜，謹向其父母表示深切哀悼和誠摯慰問。」「我已指示中國駐芝加哥總領館協助鄭父母善後。中國駐美使領館將繼續敦促美方將凶手繩之以法，採取切實措施打擊仇亞排華行為。希望在美華僑華人中國留學生提高安全意識，加強自我防護。」

據報導，當地時間11月9日下午，一位名叫Zheng Shaoxiong（鄭少雄，英文名Dennis）的24歲中國留學生在芝加哥大學附近街區不幸遇害。據福斯新聞32台報導，芝加哥警方宣布，警方於10日逮捕一位名叫奧爾頓·斯潘的18歲非洲裔男子，該男子目前被控一級謀殺、持械搶劫及兩項非法使用武器罪。

據警方披露的消息，當地時間9日下午2時，鄭少雄走在海德公園附近的人行道上，突然一輛深色汽車在他身邊停下來，一名持槍歹徒下車搶劫。有目擊者告訴警方，鄭少雄似乎與斯潘發生打鬥，隨後斯潘朝他開了一槍。

警方稱，斯潘當時拿走了鄭少雄的電子產品並返回車裡，向西逃跑。鄭少雄被送往沿街的芝加哥大學醫院，隨後被宣布死亡。警方表示，斯潘最後以100美元的價格將Zheng的電子產品賣出。

據悉，這已經是今年芝加哥發生的第二起中國留學生被槍殺的案件。鄭少雄的大學好友表示，鄭少雄不僅剛從芝加哥大學畢業，而且剛獲得了美國的駕照，並有了一個新的伴侶，「美好的世界正等著他，誰知卻發生了這件事。」他的另一名友人還表示這名中國學生其實很有安全意識，而且是他一直在提醒朋友要安裝那些可以避開危險街區的APP，可他卻還是沒有逃過這一厄運，「這太諷刺和悲傷了」。

中國駐芝加哥總領事館也在關於此案的聲明中表示「對該中國同學不幸遇害深感震驚和痛惜，向遇害者家屬表示深切哀悼和慰問。」

總領館還強烈譴責了濫殺無辜的凶殘犯罪行為，並要求美有關方面「盡快查清和公佈案件情況，並採取切實措施，保護包括中國留學生在內中國公民的安全。」