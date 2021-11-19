回鍋中芯副董不到1年的前台積電老將「蔣爸」蔣尚義閃辭後，陸媒又披露，前中芯創辦人張汝京傳將離開芯恩前往上海積塔半導體擔任副董或其他高層職務，消息傳出，引發業界熱議。

大陸集微網報導，被譽為「大陸半導體教父」的張汝京，從2000年創立中芯國際到創辦新昇半導體、芯恩積體電路，這三家公司在中國大陸半導體業中扮演至關重要的角色。

在大陸奮鬥20年張汝京總是當開路先鋒，參與和見證中國大陸半導體業發展。其中芯恩積體電路是年過7旬的張汝京第9度創業。芯恩是大陸第一家CIDM（就是Commune IDM簡稱）模式的企業，也就是共享IDM（整合元件製造公司）。

但芯恩的發展卻一波三折，遭遇疫情衝擊，陸續傳出融資不順、大股東易主的消息，使得營運整體進度再次被延後，也埋下高層震盪的火種。直到了2021年3月，芯恩終於宣布8吋晶片將在年內實現量產。

今年8月芯恩宣布8吋晶片投片成功，投片產品為功率器件，良率達90%以上，光罩廠也於同期完成產品交付。

然在芯恩否極泰來之際，卻傳出張汝京或將淡出芯恩，轉任上海積塔半導體副董事長或其他執行層面職務的震撼消息。

據業內人士透露，業界很看好積塔半導體在IGBT、SiC等領域的代工實力，在這一領域也將大有可為。

有專家分析，相對於芯恩，積塔半導體的未來展望更好，張汝京有多年豐富的實戰經驗和才能，應該可以全面施展。

但據大陸企業訊息查詢平台「天眼查」顯示，目前積塔高管職位還未列入張汝京的名字。