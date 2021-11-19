展演服務業者必應創造（6625）10月營收1億0330萬元，年增加61.9％，創同期新高，累計前10月營收4.93億元、年減4.6％。必應表示，10月營收成長主要隨著9月底疫情指揮中心宣布得以重啟演唱會後，逐步恢復營運動能。

必應把握年底旺季，各項業務全面啟動，包括承接全台多場跨年演出的軟、硬體相關服務，參與即將開賣的李宗盛「有歌之年」台北小巨蛋演出，及多場正在籌備規劃、尚未公告的大型演出。

同時海外業務受惠各地鬆綁演出限制，案量漸增，包括參與製作9月孫燕姿《這個歌手不太冷》抖音夏日演唱會，及在近日新加坡宣布放寬活動人數上限後，即將於下周末登場的兩場《JJ林俊傑After The Rain音樂特輯》慈善音樂會等。

必應也積極擴張事業版圖，上半年與太合音樂合作成立「有秀必應」，10月底打造薛之謙「天外來物」巡迴首演蘇州場，廣州站也將於11月底演出。並將透過兩大集團的音樂產業資源，融合創意與創新科技，串起產業鏈放大演出量能與產能。

除深耕演唱會市場，必應今年參與實境男團養成節目《A級戰場》，在10月為選秀節目誕生的男團打造出道演唱會，並與節目合作，開發男團成員經紀事務。