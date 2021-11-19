少子化情勢嚴峻，各級學校面臨招生壓力，全國教師工業總聯合會（以下簡稱全教總）表示，不少私中舉辦基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或包裝各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽進行招生，大受家長歡迎，顯見填鴨教育根本沒有改變，一切宛如50年代國小升初中的聯考制度復辟，教改簡直是開倒車。

全教總今(19)日舉行記者會，會中呈現調查資料，光是在台中，就有15、16所私立中學以各種名目進行招生，甚至還有專門的網站公告各私校考試的時間與內容。

全教總提到，為了迎合這樣的升學競爭氛圍，台中各補習班甚至競相開設「私校專班」，每年到了私校招生季節，宛如50年代國小升初中的聯考制度復辟，相對教育部推動多元發展適性發展的願景，根本就是背道而馳。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，私校招生亂象對教育現場的危害，甚至讓沒有升學考試壓力的國小教育受到扭曲，許多國小學生在小學三年級、四年級，就開始接受升學考試的填鴨補習，這根本是讓國小教育系統大開倒車，回到半世紀前50年代的樣貌。

南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖提到，中部地區私校招生亂象，對南投地區產生磁吸效應，每到考季，由補習班及國小老師辦理團體報名，再以遊覽車共乘至台中市應試私校，不僅有違就近入學的精神，也不利偏遠地區教育品質的穩定。

辜鴻霖指出，坊間也曾見國中書商出版自然濃縮參考書，名稱雖為國小五、六年級總複習，實際上內容涵蓋國中一年級範圍的生物、地科及理化教材；補習班利用晚上及週六上全天課，超前進度為學生進行教學；部分國小從小三就開始上私中課程，嚴重影響學校正常教學。

針對私校招生亂象，全教總提出3點呼籲：

一、立即修訂《私立學校法》第57條，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生、營隊招生，確保教育公共化，落實國中小正常教學。

二、私校入學應比照公立國中小，由教育局處設計系統，私立學校入學方式採取統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班，以保障學生受教權，並落實國教有教無類的理念。

三、主管機關應嚴加查察私立學校的辦學內容，落實教學正常化，貫徹國家教育政策。