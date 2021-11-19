世界各大國正在進行高超音速武器競賽

1名美國海軍官員周四說，他們仍在為攻擊潛艦部署高超音速武器的正軌，並可望於2028年達標。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網18日報導，美國海軍戰略系統計畫局局長沃爾夫（Johnny Wolfe）在海軍潛艦聯盟（Naval Submarine League）座談會中說，朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦首艦會在2025年裝備高超音速武器，而維吉尼亞級（Virginia class）核動力攻擊潛艦則將在2028年武裝這款先進武器。

沃爾夫說，他們正在設法加速流程。他並指出，雖然美國海軍原本打算在2025年時，為4艘俄亥俄級（Ohio-class）核潛艦武裝高超音速飛彈，但由於預算刪減，無法打造水下測試設施，而被迫調整計畫。由於計畫延遲，俄亥俄級潛艦又即將退役，後來美國海軍選擇武裝維吉尼亞級潛艦。

當沃爾夫被問及，海軍要如何加速為維吉尼亞級潛艦武裝高超音速飛彈時，他回答，那取決於水下測試設施完工的進度。不過，他強調，雖然朱瓦特級驅逐艦是水面艦，但相關測試仍適用於維吉尼亞級潛艦，以加快速度。

五角大廈官員最近對中方今夏進行高超音速武器測試表達憂心說，近5年來，美國進行了9次高超音速武器測試，但在同一時期，北京卻進行了數百計測試。