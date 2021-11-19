吃到美豬還是美牛機會高？蔡英文給答案。摘自蔡英文臉書

年底公投逼近，蔡英文總統今表示，許多人仍在爭執，吃到美豬還是美牛的機會高。她想說，不論是美豬或美牛，只要是進口肉品都要符合國際標準，都不可以造成任何食安問題，這才是最關鍵的事情。

她認為，台灣人愛吃台灣溫體豬肉，不少人喜歡到賣場買美國牛，這是大家都知道的事情，卻因為政治，把問題複雜化了。

蔡英文今在臉書指出，一項基本的事實是，馬政府開放符合國際標準的美國萊牛已經9年多，政府嚴格把關，大家都吃得安心，至今也都沒有傳出健康疑慮。在這個前提下，美豬當然也可以被嚴格把關。

她也強調，開放美豬進口，是在公平的貿易環境下，成為市場裡的其中一種選擇，大家都可以自由決定要不要買。而現實的狀況是，台灣人都愛吃台灣豬，進口豬肉幾乎不到一成。

她說，美豬進口對國際經貿的重要性，政府提過很多次。台大政治系副教授陶儀芬也分享，美國是一個重視原則的國家，要談FTA與CPTPP，一定要以對等公平為前提，而「反美豬就是違反對等公平的原則」。

她說，毫無疑問的，台灣所展現的意志和決心，將影響國際對台灣的態度與行動。年底的公投，希望大家都能在基礎的事實上討論，才能一起做出對台灣最有利的決定。