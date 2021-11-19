女星梁佑南的兒子方璿在大安區開設餐酒館，今年9月遭竹聯幫「晉安會」成員鬧事砸店，還遭到圍毆。檢警調查，衝突原因是男子逢亦麟不滿服務態度差，除與同夥打人洩憤，還拒付3萬多元帳單，台北地檢署偵結，依恐嚇取財、傷害等罪起訴逢男等11人。

檢警調查，方璿和逢亦麟原本就認識，逢男原本預約今年9月1日包廂，但因客滿，只能改訂同月2日。方璿知道逢男等人有幫派背景，為保護員工，決定親自接待。

逢亦麟等人一直吃到隔天凌晨仍不離開，方璿因此進入包廂告知已過打烊時間，未料引發逢男等人不滿，開始抱怨訂位問題以及店員態度不佳，嗆聲「不跟晉安會合作，在這裡很難做」。

方璿為安撫對方，被迫喝下整個公杯的威士忌，但逢亦麟等人仍不滿意，不僅摔杯子、砸點唱機，還圍毆方璿。過程中方璿趁隙傳訊息向母親梁佑南求救，但警方獲報趕抵現場時，逢男等人已離開現場。

方璿事後驗傷提告，檢警循線追查在場的11人到案，全案僅逢亦麟坦承動手，其餘人均否認犯行。檢察官偵查後，認定1名甘姓男子僅涉毀損罪，其餘10人均有打人、脅迫店家取消帳單犯行，涉犯恐嚇取財、傷害等罪。