劉姓民眾不滿庭訊過程和遭法警誤解，今天上午到金門地院陳情抗議。（民眾提供）

金門劉姓民眾不滿金門地院魏姓法官不看卷就來開庭，並質疑她的問案態度不好，步出法庭時喃喃自語宣洩情緒，卻遭法警誤會在罵法官，今天火大到地院門口拉白布條抗議，要求道歉。金門地院也立即做出回應，強調案件審理不受此事影響。

因家事事件訴訟，16日到金門地院出庭的劉姓民眾指出，換法官「更新審判」程序，新的法官應「看過卷」再來開庭，而不是「不看卷」來開庭，而且問案態度「差」，只要勘驗法庭發音，就可以發現前後2位法官態度差很大，「請問魏玉英法官，敢不敢放錄音給媒體聽？」

劉並說，他在庭外自言自語抱怨，卻被法警方天祥曲解為辱罵法官，也請他公開道歉。

金門地院說明，當事人於11／16到院開庭，庭訊中法官請其暫時退庭，當事人於步出法庭之際，初步瞭解疑似因對庭訊過程不滿意，即喃喃自語並口出三字經，宣泄情緒，執庭法警誤以為是在辱罵法官，以致產生誤解，當事人才於今天上午召集民眾到院抗議。

金門地院立即做出3點聲明：

一、本案為認可收養未成年子女之家事事件，依法不得公開審理。法官依家事事件法進行調查程序，此係認可與否前的必要作為，綜合事實調查結果，以子女最佳利益為考量，作為將來裁定之基礎，符合家事事件法之立法精神。又法官依法獨立審判，不受任何不當外力影響，仍將秉持相關法規及最有利於子女利益方向審理，不受上開陳抗事件干擾。

二、本院法官以外同仁於執行職務時，有無違反相關規定或便民、禮民之原則，本院內部現正循法定程序處理中。

三、至於陳抗內容請求公開播放法庭錄音一事 ，依法院組織法之規定，於法不合，但當事人仍可循該法之規定，聲請法院許可交付法庭錄音，但不得散布、公開播送，或為非正當目的之使用。