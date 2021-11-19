中選會昨舉行公投電視意見發表會，在公投綁大選部分，反方說明人、內政部長徐國勇說，正方的國民黨羅智強只看到公投皮毛，沒看到真正內容，非常遺憾。對此，羅智強今表示，2007年的徐國勇，不但支持公投綁大選，更支持「公投綁選票」的主張，羅怒轟，「徐國勇的臉皮真的可以再厚一點」！

羅智強今（19日）在臉書發文表示，士大夫之無恥，是謂國恥，徐國勇可以說是完美詮釋了這句話，徐國勇昨天在説明會場上聲嘶力竭的反對「公投綁大選」，結果被自己找出來，2007年的徐國勇，不但支持公投綁大選，甚至激進到主張「公投綁選票」；羅直言，坦白説，公投綁選票是個蠢到爆的主張，把所有的公投主張和選票都綁在同一張紙上，虧徐國勇想得出。

羅智強痛批，「到底臉皮要多厚」，才能這麼毫無違和感的自我打臉？徐國勇唯一的卸詞就是20年前的「威權國民黨」反對公投，難道徐國勇不知道所以「威權國民黨」後來下台了嗎？那威權國民黨反對公投綁大選，當做民進黨搞威權滅了公投綁大選的藉口，羅怒轟，「徐國勇的臉皮真的可以再厚一點」！

中選會舉辦的第二場公投意見發表會昨（18日）登場，在「公投綁大選」公投案，羅智強效法當年推動公投的民進黨前主席林義雄，頭戴斗笠、身穿「人民作主」T 恤，對戰徐國勇，並獻唱「無人熟識的民進黨」，反諷民進黨昨是今非，痛批民進黨不要拿過去威權的國民黨當成其搞威權的藉口，如今威權的國民黨已經死了，民進黨難道還要附身嗎？