發起「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」的「雅詩蘭黛集團」，今年特地邀請CSD中衛合作，將這個提醒女性防治乳癌的標誌，直接印在口罩上，每當有人戴上粉紅絲帶口罩，都可能引來鄰近友人的關注詢問，進而成為女性間的聊天話題，以擴大乳癌防治宣傳效果。「粉紅絲帶」公益口罩，預定11月26日起，獨家在momo網路電商通路販售。

「粉紅絲帶」是著名的全球乳癌防治標誌，將它別在胸口上，希望提醒女性朋友們，定期接受乳房篩檢。

CSD中衛行銷部經理周令怡說，中衛特別設計製作「粉紅絲帶」公益口罩，希望民眾共襄盛舉，購買粉紅絲帶公益口罩，多多宣傳防治乳癌的概念，提醒身邊的女性親友，定期檢查乳房。口罩每盒售價299元，CSD中衛從中提撥130元，總共募集100萬元，將捐給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，希望幫助台灣女性脫離乳癌威脅，早日終結乳癌。

粉紅絲帶口罩圖案，是根據今年「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」的主視覺發想而來。數個大大小小、深淺不一的粉紅絲帶，象徵乳癌的多樣性，加上粉色漸層背景，傳達溫柔的粉紅力量！

粉紅絲帶口罩左下專屬鋼印「Time To End Breast Cancer」，正是本活動的最大目標，希望早日終結乳癌！

為了配戴舒適性，CSD中衛特地採用獨家開發的「雙色編織專利耳帶」，白、粉雙色編織的耳帶，不僅美觀，更為蓬鬆柔軟，有效緩解戴口罩時，耳朵疼痛的問題。

「粉紅絲帶」公益口罩，11月26日起，將獨家於momo網路電商通路販售，每盒15片，售價299元，數量有限，售完為止。不論自用或是送人，只要戴上它，就可以傳送出定期篩檢乳房的訊息，提醒身邊的女性親友，預計募集100萬元，將全數捐贈「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，大家一起為防治乳癌盡一份力。