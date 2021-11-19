肺癌骨轉移令人聞之色變，約有三分之二的病患確診肺癌時已出現遠端轉移，其中骨轉移比例又佔三成。醫師提醒，出現持續性不明原因疼痛，應提高警覺盡早就醫，一旦出現骨轉移，病患需接受持續規律治療，唯有顧好骨骼健康，才能保有良好的生活品質，拉長存活期。

義大醫院胸腔內科主任陳鍾岳表示，曾有一名80歲的老太太，因長時間背痛前來求診，檢查後發現腰椎出現數節骨折，化驗後才得知已罹患肺癌第四期，且為骨轉移，顯示持續性不明原因疼痛問題不可忽視。

陳鍾岳表示，醫療團隊先針對該病患的骨頭腫瘤進行清除、化驗，以及固定手術，隨後開始接受標靶、放射性治療、保骨針等療程，一個月後狀況明顯好轉，老太太從原先只能臥床恢復到可坐輪椅，活動力大幅提升。

陳鍾岳說，治療癌症骨轉移時，首先要看發生位置，因各位置有不同的急迫性，出現在大腿骨、脊椎、髖骨等部位，置之不理容易出現大出血或骨折，造成病患終身癱瘓，因此這些部位通常都得做放射性治療。

不過放射性治療有劑量上的限制，陳鍾岳指出，病患不可能無限度的做放射治療，因此還要結合藥物才能控制病情，目前臨床上常見用藥包含雙磷酸鹽類以及單株抗體，其中又以俗稱保骨針的單株抗體藥物「RANKL蛋白質」副作用最小，病患接受度較高。

相較雙磷酸鹽類藥物採靜脈注射，「RANKL蛋白質」採皮下注射，每個月施打一次即可，病患接受度較高，陳鍾岳建議，骨轉移病患須持續規律治療，用藥前應先接受專業評估，若口腔健康狀況不佳，使用後可能產生副作用，建議使用前請牙科醫師評估。

陳鍾岳提醒，欲接受保骨針治療的病患，平時鈣質的補充千萬不可少，可吃鈣片、喝鈣乳，否則容易引發抽筋，行動上也要特別注意，盡可能將跌倒風險降至最低，術後也要積極復健，才能幫助骨骼恢復健康。