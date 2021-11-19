台南市60歲男子長期解尿不順，服藥治療效果不佳，直到反覆急性尿滯留掛急診，檢查出攝護腺重度肥大，接受經尿道攝護腺剜除手術取出超過100公克組織，生活品質得到改善。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢今天在院內衛教宣導會中表示，這名病患雖長期使用藥物治療解尿不順問題，但排尿症狀日漸惡化，甚至反覆急性尿滯留到急診放置尿管，經超音波檢查顯示攝護腺重度肥大，體積達169立方公分，約為正常大小的7至8倍。

李高漢表示，因病人先前有中風病史且長期服用抗凝血藥，建議病人使用經尿道攝護腺雷射剜除手術來減少術中出血風險，術中剜除取下的攝護腺組織多達100公克，手術後追蹤最大尿流速達每秒35毫升，病人生活品質也得到極大改善。

他說，傳統標準手術治療方式為經尿道攝護腺刮除手術，將攝護腺組織一塊一塊刮除，再將組織抽吸出來，台灣泌尿科醫學會建議用在輕度至中度攝護腺肥大病人，攝護腺體積超過80立方公分的重度攝護腺肥大病人，因傳統手術時間會拉長，建議使用經尿道攝護腺剜除手術。

李高漢指出，經尿道攝護腺剜除手術像剝柳丁一樣，把攝護組織完整剝離下來，只剩下外層被膜，病人可選擇雙極電燒或電射手術進行，與傳統的刮除手術相較，術中出血機率及術後復發率都比較低。

他說，攝護腺肥大為中老年男性常見疾病，通常年紀愈大症狀愈明顯，若演變為重度攝護腺肥大恐造成生活及睡眠品質極大影響，建議民眾若有排尿異常、明顯餘尿感、尿流很慢的情況時，應及早就醫檢查。（編輯：方沛清）1101119