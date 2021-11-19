聯合利華(Unilever Plc)同意了以45億歐元(約51億美元)將全球茶葉業務賣給CVC資本合夥，完成了用兩年多的時間對該部門的審理和分拆過程。

被出售的公司為Ekaterra，擁有34個茶品牌，包括立頓(Lipton)、普卡草藥(Pukka Herbs)、PG Tips等，去年營收總額為20億歐元。

然而聯合利華將保留其在印度和印尼的茶業務，以及與百事可樂的瓶裝茶合資公司。

聯合利華在周四下午的一份聲明中表示，Ekaterra將以現金和無債務的方式出售給CVC，預計該交易將於2022年下半完成。

此次的出售讓聯合利華能擺脫困境。多年以來，隨著紅茶的需求衰減，消費者口味改變，此一業務一直拖累著公司獲利。

聯合利華股價低迷，以及面對高通膨的成本，執行長Alan Jope一直背負扭轉局面的壓力。Jope的計畫是將重點放在植物類食品、營養品、優質美容品等高成長領域，以促進銷售的成長。

聯合利華周四在倫敦的股價下跌0.13%，為3850.5英鎊。