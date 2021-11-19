依經濟部標檢局規定，從去年1月1日起無線充電器為應施檢驗商品，但據行政院消保處查驗，抽測市售10件無線充電器，發現有「品質項目」4件不符合規定，「標示項目」4件不符合規定，「重要零組件比對」1件不符合規定，共有5件涉嫌違規。

無線充電器的安全與消費者權益至關重要，行政院消保處與標準局合作，在北部地區的實體店面及網路商店進行購樣，由標準局進行品質檢測，項目包括「標示檢查」、「傳導干擾試驗」、「輻射干擾試驗」及「溫升規定」，另分別由標準局及經濟部中部辦公室依「商品檢驗法」及「商品標示法」等規定進行標示及「重要零組件比對」查核。

發現有4件輻射干擾試驗不合格，行政院消保處簡任消保官王德明表示，輻射干擾不合格恐怕會影響家中其他電子用品使用，如收音機、電視等恐怕都會受影響。

王德明說，其中有1件不僅品質不符規定、逃避檢驗，甚至還造假商品檢驗標識，恐怕涉及刑事責任，目前仍由標檢局釐清案情中。

王德明提醒，如果消費者購買到品質不合格的品項，可以依民法或消保法要求解約退款。