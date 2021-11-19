四大公投案將於12月18日舉行投票，各政黨近期積極進行宣講活動，不過，民眾黨立委邱臣遠痛批，藍綠把公投變成政黨惡鬥的工具，蔡英文總統昨赴基隆出席公投說明會，儼然成為基隆市長林右昌、立委蔡適應的造勢大會，呼籲藍綠兩黨放下對立和意識形態，讓重大議題能理性溝通。民眾黨立委張其祿也批評，行政院宣稱宣傳公投不違反行政中立，非常荒唐。

邱臣遠指出，距離公投剩不到一個月，網路社群、新聞媒體和LINE群組上的討論，充斥意識形態、政黨對決，自朝野皆公布公投宣傳計畫後，可以看到整個公投已經失焦，藍綠兩黨把公投當作搶奪政權的工具，甚至定調「公投是倒閣公投」，明顯違背公投選事不選人的設計理念。

邱臣遠強調，公投是選事不選黨，人民做主，呼籲藍綠放下對立意識形態，理性討論公投題目，不要變成鬥爭工具，更不要變成明年選舉前哨戰，這不是好的現象。

行政部會近期加強公投立場宣傳，透過行政部會社群媒體、行政官員宣講等管道，遭外界質疑行政不中立，行政院反駁，政府身為公投案反方，必須要對外清楚說明政策，沒有行政不中立的問題，不該混為一談。

對此，張其祿痛批，行政院允許行政機關或國營事業員工對公投案表態，這是破壞政治和行政的界線；依據公共行政觀點，政務官屬政策決策系統，隨著執政黨進退，自然可以為政策辯護，但事務官不隨執政黨輪替的常任文官，扮演國家政策執行者的角色，所以必須嚴守行政中立及政治中立。

張其祿質疑，執政黨拉事務官幫忙背書公投，萬一政黨輪替，這些事務官是否會面臨秋後算帳或前後矛盾，執政黨不該濫用行政資源。