珍愛藻礁及核四公投引爆民眾對環保、節能減碳的重視，台中市政府觀光旅遊局推動「旅館低碳認證計畫」邁入第8年，110年度有25家旅館業者通過低碳認證，今（19日）在金典酒店頒發認證，觀旅局長韓育琪指出，今年度通過認證的25家低碳旅館合計用電與用水減碳量更高達2300噸，等同於26.63座的文心森林公園。

台中市自103年度起開始推動「旅館低碳認證計畫」，是全台第一座推動低碳旅館的城市，推動至今已累計116家次通過認證，現行有效家數為53家。

觀旅局持續委託國際專業機構成立低碳旅館輔導與認證專家團隊，經與學界、業界及能源管理等專家合作，先為申請認證的旅館業者進行輔導，實地訪查業者低碳相關軟硬體設施並進行問題診斷與建議回饋，完成輔導後再安排業者執行認證審核。

今年度共完成25家旅館低碳輔導與認證，分別為中科后豐會館、日月千禧酒店、台中富信大飯店、台中金典酒店、米力行旅台中火車站館、余舍行旅、快樂腳旅棧、芭蕾城市渡假旅店、星漾商旅一中館、星漾商旅中清館、風華嚼旅、飛燕城堡度假飯店、神木谷假期大飯店、浮雲客棧旅館、荷米旅居、探索私旅、清新溫泉度假飯店、賀緹酒店、雲端商務旅館、想窩11旅館、愛麗絲國際大飯店、夢想12旅店、綠宿行旅、頭等艙飯店綠園道館，以及隱和旅。

韓育琪指出，經調查今年度通過認證的25家低碳旅館的用電量與用水量，發現今年度總計用電量較前一年度減少23％，用水量則減少32％，進一步進行減碳量分析，合計用電與用水減碳量更高達2千300噸，等於是超過26座文心森林公園，她期許透過低碳旅館的持續推動，實現台中市2050年成為「淨零碳排放」城市，貢獻一份心力。