北投地區年度盛事「台北溫泉季」邁入第20年，即將在25日於捷運新北投站周邊登場，今年以「集氣北投‧療浴祈豐年」為主題，以「集氣、療浴」為發想，展現北投獨有的慢活療浴氣息，歡迎民眾揪團遊北投泡溫泉、嘗美食、看表演，體驗北投泡湯文化之旅。

今年台北溫泉季於11月25日至29日舉辦，台北市溫泉發展協會與台北市政府觀光傳播局攜手合作，以「集氣北投‧療浴祈豐年」為主題，傳遞著北投溫泉產業，在這波疫情影響下，經濟產業亟需振興、民眾身心需要鼓舞，因此以「集氣、療浴」為發想，展現北投獨有的慢活療浴氣息，邀請民眾來北投享受綠活森林浴及溫泉湯浴之雙重療浴體驗。

另外，特別規畫祈福集氣主題活動，期望療浴同時療癒今年所帶來的不安與限制，共同來北投祈福集氣迎豐年。

一連5天的系列活動，包含往年已有的北投與亞太溫泉聯合特展、文創伴手禮業者熱鬧展出，以及民眾最愛的女巫嬉遊記集點抽獎活動，今年還有進階版的AR體驗，讓民眾邊玩邊享好康。

公益活動部分，包含捐血、義賣、淨園及乳房攝影檢查等，當然舞台活動依然精彩，包含明華園表演、午后當地藝文演出、那卡西歡唱之夜，還有邀請優質歌手與樂團星光夜唱的北投集氣音樂會，歡迎民眾揪團遊北投泡溫泉、嘗美食、看表演，體驗北投泡湯文化之旅。