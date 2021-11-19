大陸官方日前出重拳整治演藝娛樂圈亂象和劣跡藝人，現在這把火要燒向網紅。黨媒人民網今天刊發評論稱，在大陸舉國全力營造清朗網路空間的當下，有網友卻發現，一些劣跡斑斑的網紅在被封號之後，藉著改名字、戴面具等手段曲線復出了。被封號，就意味著理應查無此人。如果劣跡網紅改頭換面就能再戰江湖，兜售的還是「熟悉的配方」、「原來的味道」，無疑是對公眾的公然愚弄。

評論稱，劣跡網紅被封禁，沒有一個值得同情。近年來，直播行業繁榮，圓了很多草根的明星夢。但個別網紅卻倒行逆施，把圈子攪得烏煙瘴氣。著名的「郭老師」堪稱網路審醜界的「頂流」，被網友吐槽：「裝瘋賣傻」、「低俗營銷」、「誤人子弟」；網紅二驢早期直播因內容低俗、負能量滿滿被封號，後又因涉及直播售假被罰；網路音樂主播莉哥o3o，曾因侮辱大陸國歌事件被行拘……凡此種種不勝枚舉。劣跡網紅審醜審怪無下限的言行，帶歪了社會風氣，可惡可恨又可恥，封禁此類帳號是人心所向。

評論稱，劣跡網紅復出仍興風作浪，必須堅決抵制。一個文明開放的社會是容許犯錯的，抵制劣跡網紅並非要將其一棒子打死，問題在於他們復出後的言行中毫無洗心革面的痕跡。辛巴因售賣假燕窩被封號，解禁後單膝下跪向網友致歉，然而在復出當天就上演了一出威風八面的「封路」大戲；「郭老師」在被封號後先是用小號喊冤，一個月後又借助偽裝露頭，遮遮掩掩還幹著老本行；郭美美出獄沒多久改名郭宸溪，繼續糊弄看客……這些人靠網友追捧走紅，在賺得盆滿鉢滿的同時，理應時刻保持對衣食父母的敬意和善意，而不能眼中只有流量，心中只有「錢途」，視網民為「韭菜」，無所不用其極去煽動他們為自己低劣的表演埋單。

評論稱，劣跡網紅穿個「馬甲」就能捲土重來，平台難辭其咎。改名字、戴面具、變聲器、借用他人直播間……類似伎倆網友都能一眼看穿，平台豈能視而不見。個別網紅的直播生涯，不是停播封禁，就是在被封禁的路上，結果禁播七天半月後出來仍能獲得流量支持，如此罰酒三杯式處罰則完全是流於形式。有網友認為，平台與網紅主播是共生關係，只要不觸及底線，平台自然不會對其痛下殺手。如果真是如此，則暴露了相關平台在大是大非問題上的含混不清。事實上，恰恰因為利益攸關一損俱損，平台更不能為劣跡網紅「開綠燈」，否則幾顆老鼠屎就會壞了一鍋粥。

評論呼籲，有關部門日前印發的《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》明確指出，要加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。以此為依據，劣跡網紅能不能復出，就是一筆明白帳了。