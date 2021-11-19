迎接明年「南瑤宮壬寅年笨港進香」，南瑤宮19日上午稟告媽祖，舉行擲筊擇日儀式，罕見地連續擲出七個「聖杯」。（吳敏菁攝）

迎接明年「南瑤宮壬寅年笨港進香」，南瑤宮19日上午稟告媽祖，舉行擲筊擇日儀式，罕見地連續擲出七個「聖杯」。（吳敏菁攝）

迎接明年「南瑤宮壬寅年笨港進香」，南瑤宮19日上午稟告媽祖，舉行擲筊擇日儀式，罕見地連續擲出7個「聖杯」，確定進香期程為 2022年3月13日（農曆2月11日）起至3月18日（農曆2月16日），為期六天五夜，因明年適逢「大媽年」（又稱『大媽四』），進香由老大媽會、老四媽會與聖四媽會等三個媽會輪值舉辦。

南瑤宮先於16日起連續3天舉行「稟告上蒼置天台」儀式，並提供3組的進香參考期程於19日上午擲筊擇日請示媽祖；經由明年進香大總理賴金鐘的公子賴文彬代表擲筊杯，其中第一組時程連續擲出了7個「聖杯」，宣告出線。

彰化市長林世賢兼任南瑤宮管理人表示，明年進香是「大媽年（又稱『大媽四』）」；多年來流傳俗諺「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，明年進香祭拜供品勢必特別「澎湃」。

林世賢表示，南瑤宮建廟於清乾隆3年（西元1738年），從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」，年年進香都造成轟動、交織不少虔誠的故事，傳承信仰文化。