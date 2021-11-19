大陸澎湃新聞19日《馬上評》專欄報導評論，近日，38歲「東方神童」魏永康因病離世，引發輿論關注。他的故事，曾引發大陸國人對於「神童」教育的思考。多年前，媒體報導了魏永康的事蹟：2歲掌握1000多個漢字，4歲基本學完初中課程，8歲進入重點中學讀書，13歲考入湘潭大學物理系，17歲考入中科院高能物理研究所，碩博連讀……但像古時「傷仲永」一樣，魏永康並沒有在長大後依舊延續神奇，讀了3年研究生後，沒有拿到碩士學位，被學校勸退了。

魏永康從「神童」「天才」到「泯然眾人」，原因一言以蔽之：成也母親，敗也母親。母親曾學梅對他從小全方位的「悉心」教育，代勞他生活上的一切，除了學習，家裡任何事情都不讓魏永康插手。她給兒子洗衣服、端飯、洗澡、洗臉，甚至連牙膏都要擠好。為了讓魏永康在吃飯時不耽誤看書，直至讀高中時，曾學梅還給他餵飯。

心無旁騖、智商極高的魏永康迅速在同齡孩子中脫穎而出。殊不知，正是這樣的過度「關愛」，為「傷仲永」的故事埋下了伏筆。

英國米德爾塞克斯大學的教授瓊·弗里曼曾追蹤調查了210名天才兒童，發現這些孩子中僅有6名孩子取得「通常意義上的成功」。弗里曼分析，不少神童最終人生失意的原因在於父母對他們期望過高，給孩子壓力過大。魏永康在未成年時與母親的關係正是如此，甚至更為極端。

考進中科院、脫離母親的照顧後，極度缺乏生活自理能力的魏永康迅速「失控」了，他無法安排自己的學習和生活：熱了不知道脫衣服，大冬天不知道加衣服，穿著單衣、趿著拖鞋就往外跑；他經常一個人窩在寢室裡看書，卻忘了還要參加考試和撰寫畢業論文，為此有一門功課記零分，沒寫畢業論文，最終失去了繼續攻讀博士的機會……面對兒子的「失利」，母親曾學梅深深懺悔：「是我害了他」。

值得欣慰的是，魏永康退學後雖然經歷了求職的坎坷，但最終回歸了幸福普通的生活。在妻子眼中，他「從神童變成了懂得生活的丈夫」。鑒於魏永康的教訓，在面對曾學梅教育孫輩的想法面前，魏永康妻子強烈要求「給孩子一個快樂的童年」，並不允許將兩個孩子的童年與父親作對比。這讓人很多欣慰，在「成為天才」和「快樂童年」之間，魏永康的妻子清醒地作出了選擇。

外界已經無從知道，魏永康上學做「神童」時是否快樂，但我們看得出，他從「神童」做回普通人時是幸福的。魏永康的人生際遇，令人百感交集。

而近年來湧現的一些「天才少年」，讓公眾看到了「神童」的另一種成長路徑：13歲上浙大的「天才少女」陳舒音，「沒上過補習班，父母也沒有額外輔導」，從小就是遵從自己的興趣學習；五年級拿美國奧數金牌、七年級拿澳洲數學獎的「數學神童」葉豐碩，坦言學習奧數是為了興趣愛好，「玩不玩競賽沒關係，最重要的是學得盡興，玩得盡興」；26歲破世界難題的中科大數學家陳杲，其父發現兒子的數學天賦後，讓兒子放棄一些學習項目，怕兒子受到標準化作業的影響……

兩相比較不難發現，自由發展或許才是「神童」的成長之道。換言之，人中龍鳳首先應該是個正常的人，應當形成基本的個體自治，可以自我管理、自我安排，用自我意識對接現實、創造未來。「神童」不是刻意造出來的，順其自然，孩子才能如有「神」助，最大程度發揮出潛能，做最好的自己。