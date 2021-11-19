衛福部長陳時中去年沒戴口罩高歌錄影外洩，黨內原本有意讓他空降參選桃園的規劃作罷，轉而徵詢黨籍立委黃世杰；黃受訪否認被徵詢，另一位傳出有意參選的立委鄭運鵬則讚黃「非常強」，「如果我來選也會當選」。

民進黨桃園市長接班人選，最近爆出「黑馬」黃世杰；黃今受訪指出，目前為止沒有任何人代表民進黨跟他談過；對於是否有意願，他說，民進黨的從政黨員，最大的目標就是守護台灣，讓台灣、桃園的執政能夠延續，「我會配合黨的政策、配合黨的目標，全力輔佐任何一位被提名的候選人」。

黃世杰也說，六都市長人選的徵召辦法及相關機制，黨內都還沒有啟動，應該也沒有所謂的徵詢或徵召的程序在進行，相信主席會用最貼近市民期待的方式，徵召出最強候選人。

也傳出有意角逐得桃園立委鄭運鵬曾提到，「桃園市長候選人一定要比我強」；鄭今受訪表示，「黃世杰本來就是大匹賽馬，怎麼會是黑馬」，很優秀。

被問到黃世杰是否有比自己強？鄭運鵬說，「他非常強，本來就很有實力，在立法院擔任幹部的表現也很沉穩，條理分析得很好，有他個人強項」。但他也說，「我自己比較有自信，比我強的一定會當選，如果我來選也會當選。」

鄭強調，四年前有幾個縣市長的提名都是採初選，結果製造裂痕蠻大的；「初選有時在黨內是正面，有時也蠻爭議，相信蔡主席對過去幾次提名狀況會有些感覺」；目前黨部節奏很明確，一定是先公投再談提名，公投前中央黨部應該沒有力氣處理徵召跟提名作業。