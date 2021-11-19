北韓「歡樂組」是由一群年輕女子所組成的團體，是領導人金正恩的後宮團，歡樂組的選拔標準十分嚴格，規定年齡要在13-15歲之間，還要擁有高顏值、身材高挑，更要會能歌善舞，若是在最終審查落選，就必須被分配給黨內成員當情婦，然而就算入選，也要想盡辦法討好領導人。

根據FRIDAY報導，《東亞日報》脫北者記者朱成夏表示，歡樂組起源於1976年代，當時的北韓領導人金正日為了祝壽父親金日成，在勞動黨中央委員會創立第5課專門選拔美女，也就是「歡樂組」，成員不僅要在各大政治名流的場合唱跳助興，必要時還要提供性服務。

金正恩要求歡樂組要陪酒陪睡。（圖／朝鮮中央電視台）

朱成夏指出，歡樂組的選拔是由第5課黨員到全國各校巡迴，不僅找尋適合的貌美女學生，也會挑選加入親衛隊的男學生，而歡樂組的第二輪審查會在醫院，確認女學生沒有罹患傳染病，接著送去驗身，確定是處女之身之後，會選出50人，將這些人的資料整理成3頁，分別是全身照、出身背景以及女學生「獻忠誠」的血書。

金正日會從50人名單中挑選10人，再選出2至3人一起吃飯，最後會有2名成員脫穎而出，要在金正日身邊照顧他，還要陪同狩獵、游泳、唱歌等休閒活動，1994年，歡樂組正式取消制度，然而金正恩上位後，又立刻重啟歡樂組，還要這些成員要陪酒和陪睡。