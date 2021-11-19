流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近年因為版稅問題，宣布將重製過去6張專輯，今年4月推出《無懼的愛（泰勒絲全新版）》後，本月又推出《紅色（泰勒絲全新版）》，其中〈I Bet You Think About Me〉找來布蕾克萊芙莉（Blake Lively）當MV導演，而泰勒絲在MV中換上多套禮服，當中兩套還被起底選自台灣品牌的作品，讓人又驚又喜。

泰勒絲與演出《比利·林恩的中場戰事》男主角喬艾文（Joseph Matthew Alwyn）交往5年，感情穩定，過去常把前男友寫進歌裡的泰勒絲，去年為了解決和老東家大機器唱片（Big Machine Record）的版權問題，索性將舊歌重錄，而她23歲發行的專輯《紅色》，當中一首〈We Will Never Ever Getting Back Together〉當年就曾引發話題，歌詞指控舊愛情緒勒索、愛聽獨立音樂，讓外界對號入座，認為是在描述與傑克葛倫霍（Jack Gyllenhaal）的舊情。

泰勒絲在MV中換穿兩套婚紗來自台灣品牌。（圖／翻攝自Taylor Swift Youtube）

Taylor Swift ft. Chris Stapleton - I Bet You Think About Me (Taylor's Version)

而另一首MV〈I Bet You Think About Me〉找來「死侍老婆」布蕾克萊芙莉執導，男主角則是《進擊的鼓手》麥爾斯泰勒（Miles Teller），MV中泰勒絲連換多套性感禮服，「侵門踏戶」多次現身男主角的婚禮，甚至彈起吉他大唱：「I Bet You Think About Me」，有如給舊愛隔空一記復仇反擊。

〈I Bet You Think About Me〉的MV本月15日在Youtube上架至今已超過1500萬次點閱，從歌詞、MV劇情、和泰勒絲的動作表情穿搭，都引來討論，有網友起底她在其中所穿的兩套紅、白低胸花朵裙擺的禮服，正是來自台灣婚紗品牌Nicole+Felicia的作品，而該品牌的官方IG也稍早發文表示，花了1200小時製作了這兩套獨一無二的設計獻給泰勒絲，引來網友朝聖稱讚「美極了！」