流行天后泰勒絲(Taylor Swift)近年因為版稅問題,宣布將重製過去6張專輯,今年4月推出《無懼的愛(泰勒絲全新版)》後,本月又推出《紅色(泰勒絲全新版)》,其中〈I Bet You Think About Me〉找來布蕾克萊芙莉(Blake Lively)當MV導演,而泰勒絲在MV中換上多套禮服,當中兩套還被起底選自台灣品牌的作品,讓人又驚又喜。

泰勒絲與演出《比利·林恩的中場戰事》男主角喬艾文(Joseph Matthew Alwyn)交往5年,感情穩定,過去常把前男友寫進歌裡的泰勒絲,去年為了解決和老東家大機器唱片(Big Machine Record)的版權問題,索性將舊歌重錄,而她23歲發行的專輯《紅色》,當中一首〈We Will Never Ever Getting Back Together〉當年就曾引發話題,歌詞指控舊愛情緒勒索、愛聽獨立音樂,讓外界對號入座,認為是在描述與傑克葛倫霍(Jack Gyllenhaal)的舊情。

泰勒絲在MV中換穿兩套婚紗來自台灣品牌。(圖/翻攝自Taylor Swift Youtube)

Taylor Swift ft. Chris Stapleton - I Bet You Think About Me (Taylor's Version)

而另一首MV〈I Bet You Think About Me〉找來「死侍老婆」布蕾克萊芙莉執導,男主角則是《進擊的鼓手》麥爾斯泰勒(Miles Teller),MV中泰勒絲連換多套性感禮服,「侵門踏戶」多次現身男主角的婚禮,甚至彈起吉他大唱:「I Bet You Think About Me」,有如給舊愛隔空一記復仇反擊。

〈I Bet You Think About Me〉的MV本月15日在Youtube上架至今已超過1500萬次點閱,從歌詞、MV劇情、和泰勒絲的動作表情穿搭,都引來討論,有網友起底她在其中所穿的兩套紅、白低胸花朵裙擺的禮服,正是來自台灣婚紗品牌Nicole+Felicia的作品,而該品牌的官方IG也稍早發文表示,花了1200小時製作了這兩套獨一無二的設計獻給泰勒絲,引來網友朝聖稱讚「美極了!」