《櫃買市場》凱銳光電申請上興櫃 12:502021/11/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱銳光電(2255)送件申請上興櫃。 凱銳光電成立於93年8月，主要業務為高附加價值車用多媒體影音/人機介面系統及週邊配件之設計、製造、銷售，董事長為林傳凱，總經理為蔡仁晃，目前股本為4億元，110年稅後盈餘為1270萬元，每股盈餘為0.42元；累計前10月合併營收為22.58億元，年成長91.1%。 《其他電子》接單暢旺 耕興拚營運高峰 台股錢潮湧 櫃買市值創紀錄 #系統 #凱銳光電 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》台股發「光」戰萬八 股匯雙響炮 09:432021/11/19 財經 輕山敘 獲國家建築金質獎 04:102021/11/19 產業．科技 《生醫股》逸達前列腺癌新藥獲加拿大上市許可 多頭給漲聲 09:432021/11/19 財經 《熱門族群》近洋運價聲聲漲 貨櫃3雄Q4營運破浪 11:592021/11/19 財經 《盤中解析》「金」掉漆 台積電萬八前穩陣腳 10:512021/11/19 財經 國壽獲兩大亞洲保險業獎 04:102021/11/19 金融．稅務 《光電股》VR／AR應用成熟 外資喊買玉晶光 11:422021/11/19 財經 轉投資金鼎科明年拚上櫃 南緯潛在利益可觀 10:202021/11/19 財經 銀聯控股啟動在台IPO計畫 04:102021/11/19 全球財經 泰豐小股東 檢舉林學圃內線炒股 04:102021/11/19 產業．科技 佳世達陳其宏接掌併購與私募股權協會 04:102021/11/19 財經要聞 財經熱門新聞 蔣爸閃辭連環爆？驚傳「陸半導體教父」也不幹了 - 財經 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 蘋果電動車打趴特斯拉？外媒爆4年後亮相 沒踏板、方向盤 - 財經 台灣快贏韓國了！謝金河爆1超車關鍵 一來一回就追上 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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