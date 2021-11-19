凱銳光電(2255)送件申請上興櫃。

凱銳光電成立於93年8月，主要業務為高附加價值車用多媒體影音/人機介面系統及週邊配件之設計、製造、銷售，董事長為林傳凱，總經理為蔡仁晃，目前股本為4億元，110年稅後盈餘為1270萬元，每股盈餘為0.42元；累計前10月合併營收為22.58億元，年成長91.1%。