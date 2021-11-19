台中市優質甜柿果品評鑑邀請農委會種苗繁殖改良場、台中區農業改良場及農業試驗所等單位代表擔任評審委員。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

和平區楊雅清種植的甜柿在果形、重量、風味及糖度都屬上等，奪得2021柿王殊榮。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中甜柿主要種植在和平、東勢、新社、豐原及石岡等山城地區。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中甜柿色澤深紅，果型飽滿，每年10月中旬至12月為盛產期。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

深秋催紅台中甜柿，和平、東勢、新社、豐原及石岡產地陸續上市，將盛產至12月中。台中市農業局為提升甜柿栽培技術及品質，輔導和平區農舉辦甜柿評鑑，共有66組產銷班農民報名參賽，和平區楊雅清在果形、重量、風味及糖度都屬上等，奪得2021柿王殊榮。

110年度台中市優質甜柿果品評鑑有和平、東勢、新社、豐原及石岡等66組產銷班農民參賽，主辦單位邀請農委會種苗繁殖改良場、台中區農業改良場及農業試驗所等單位代表擔任評審委員，針對甜柿外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評比。

經評審仔細品嘗評分後，選出和平區楊雅清勇奪第1名，成為今年度的甜柿達人，第2名為太平區陳招興及和平區田正旭，第3名分別為和平區周永藩、陳煌明及霧峰區董耀欽，分別可獲得獎牌及5千至1萬5千元不等獎金。

農業局指出，台中市生產的甜柿種植在山城地區，因日夜溫差大，促使果實累積糖分，口感香脆、甜度高且外觀深紅鮮豔，深受消費者喜愛，另甜柿寓意佳，也非常適合用於送禮。

農業局積極推廣產銷履歷，透過第三方驗證單位把關，讓農產品從產地到餐桌的溯源資訊公開透明，確保農產品吃得安心又健康，也藉由果品評鑑，讓農友相互交流觀摩，精進栽培管理技術，提升台中市甜柿品質。

農業局說明，甜柿為台中市重要水果產業之一，栽培面積達3400公頃，年產量5萬3071公噸，主要集中在和平、東勢、新社、豐原及石岡等區。又以摩天嶺及梨山最負盛名，生產的甜柿色澤深紅，果型飽滿，每年10月中旬至12月為盛產期，歡迎市民朋友把握當季品嘗。