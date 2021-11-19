屏東枋山鄉昨（18日）發生重機高速直行時，撞上從路邊駛出的賓士C300，騎士當場倒掛轎車後方慘死，網路上爆出一連串重機飆速行駛的影片與對話證據，一面倒直指重機責任大；知名重機攝影師火花羅卻認為賓士未注意直行來車就鑽出，痛批「（政府）駕照濫發，放出一堆這種連路邊出來都不看的低能駕駛」。

知名重機攝影師火花羅在臉書發文表示，他認為台灣交通政策經常宣導3E「教育、工程、執法」，其中警察單位在「執法」上經常是流於宣示性的「交通安全月」、「不禮讓行人大取締（結果取締的都行人）」，更指出該重機撞上賓士的事件中，賓士車駕駛肇事責任重大，「然後（政府）駕照還濫發，放出一堆這種連路邊出來都不看的低能駕駛」。

知名重機攝影師火花羅卻認為賓士未注意直行來車就鑽出，痛批「（政府）駕照濫發，放出一堆這種連路邊出來都不看的低能駕駛」。（翻攝自臉書）

該篇文章引起討論，有網友認為該重機明顯嚴重超速，雙方都該檢討，而火花羅回覆說目前仍不知重機真實車速，從170到216到360都有，「該路段開車、騎車的人會不會超速自己心裡明白，我既然無法得知該車速度，要呼籲（重機車友）什麼？」

不過PTT大多數網友仍認為重機車速過快，仍是肇事主因，有網友分析，賓士本來是可以從路口到對向車道的，只是重機速度太快，讓駕駛判斷錯誤」，此外那條路很筆直，賓士車與重機方向垂直，「這種角度最難判斷來車速度」，再加上重機車前方有1輛小貨車，賓士駕駛專注力都在小貨車上，形成盲點，最後研判重機時速為170至200公里。

有網友分析，賓士本來是可以從路口到對向車道的，只是重機速度太快，讓駕駛判斷錯誤」，此外賓士車與重機方向垂直，「這種角度最難判斷來車速度」。（翻攝自PTT）

整起事件發生在18日下午2時，30歲的王姓重機騎士在環島過程行在台一線南下454.9公里處直行時，路邊有輛白色賓士從一旁駛進路面，騎士因高速行駛而閃避不及，車身當場插進轎車內，騎士則卡在轎車內昏迷，送醫不治，目前雙方肇事責任仍待釐清。