台一線屏東枋山段18日發生嚴重驚悚車禍，1輛大型重機疑車速太快、來不及煞車，連人帶車「插進」跨越道路欲迴轉的百萬轎車後座，騎士送醫後不治；事後警方查出，重機騎士是大學生、正在機車環島中，而期間是否有競速或超速問題，以及肇事原因仍待釐清中。

從監視器畫面可看出，百萬轎車從南下路邊停車場駛出、正要橫越台一線迴轉至北上車道時，不慎與南下的大型重機發生嚴重碰撞，當時重機疑車速太快，不僅來不及煞車撞上百萬轎車，還連人帶車「插進」轎車後座，而轎車也因撞擊力過大旋轉了180度停在北上車道。

車禍畫面曝光後，引起熱議，有人說是重機騎士車速過快致命，更有人在網上爆料「170還追不上他（重機騎士）」，另也有人稱，案發當天在台9線往屏東方向看過百萬轎車「一直超車」，對此，警方強調，全案是否有競速或超速一事，正在調查釐清中，並朝過失致死罪嫌偵辦。

王姓男大生的臉書也隨之曝光，從他的臉書上可以看見他對重機的熱愛，不是重機的照片、就是他騎乘重機到處玩的景象。（翻攝自臉書）

警方說，根據網路流出的訊息，重機其實在枋山路段確實騎很快，但經查該路段並非車禍路段，不過仍會一併呈報給檢察官作為偵辦的相關證據。

警方調查，重機騎士是王姓男大生，正與友人相約騎機車環島，不料發生憾事，就此與親友天人永隔。而百萬轎車洪姓駕駛則受輕傷，對此車禍他表示，他是與友人去東部玩，在返回高雄途中在台一線南下端的超商休息，不料離開要北返時與重機發生碰撞，他強調，當時他的車速只有2、30公里，但沒有注意到有重機快速騎過來。

案發後，王姓男大生的臉書也隨之曝光，從他的臉書上可以看見他對重機的熱愛，不是重機的照片、就是他騎乘重機到處玩的景象。