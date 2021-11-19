奇美博物館13公尺高的「幸福耶誕樹」今天起在繆思廣場正式亮相。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

「2021奇美耶誕週末」歡迎大小朋友一起來搖滾。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

不少人已經在期待耶誕、跨年到來，奇美博物館年度耶誕周末將於12月18日起2個周末登場，今年主打「英國」、「搖滾」兩大元素，而每年吸引6萬人朝聖的13公尺高「幸福耶誕樹」，今天也於繆思廣場亮相，提前讓民眾感受耶誕氣息。

隨著疫情趨緩，奇美博物館指出，今年耶誕周末如期舉辦，以年度大展《蒂姆．沃克：美妙事物》發想主題，希望在疫情籠罩的大環境之下，大家不用出國就能感受置身歐美的過節氛圍，帶給民眾充滿希望的美妙事物，活動包含耶誕大舞會、耶誕市集、音樂饗宴、星光電影、V＆A國際特展、常設典藏展等。

每年最吸睛的，莫過於博物館前矗立的耶誕樹，每年約吸引6萬名觀光客朝聖拍照打卡，將展至明年1月11日，每天下午5點半至晚間10點燈，整棵耶誕樹透過彩球、星星點綴，呼應活動主題「美妙」意象，耶誕周末4天活動的晚間，更將搭配耶誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。

今年耶誕周末12月18、19、25、26日，每天下午2點至10點登場，活動範圍包括館內與戶外園區，凡入園即需購票，即日起開賣預售票開賣，12歲以下持有效證件則可免費入場。