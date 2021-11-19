謝和弦與前妻Keanna簽字離婚後，兩人不僅關係正式決裂，甚至還常隔空開戰，日前他在限時動態寫下四大罪狀，讓網友懷疑是在暗指前妻Keanna，隨後Keanna也在IG發出一篇文，似乎是對此做出反擊。

謝和弦日前在限時動態中點出「恐怖情人、淫蕩國王、深宮怨婦和妖豔賤貨」四大罪狀，接著強調「慶幸自己離婚了哈們」，雖然沒有明指對象是誰，但明眼人都知道應該是在暗諷前妻Keanna，事後Keanna也在自己IG寫下：「告誡自己，進化增強心理素質，擁有強烈但不失德的自我主張、中心思想與態度」，疑似隔空做出回應。

謝和弦列4大罪狀疑在暗諷前妻Keanna。（圖／chord0415 IG）

此外，Keanna表示：「即便外表或個性的獨特被貼上類型化標籤，依然堅持確定自己肯定自己，且突破束縛」，更不忘強調最重要的是「知道自己真正要的是什麼」，最後不改搞笑性格：「母親請您看一下，我也是有不講幹話的時候」，更附上一個笑臉的表情符號，心情看來似乎不受影響。

謝和弦與莉婭年4月登記結婚，日前莉婭身體不適排出血塊，去醫院檢查才知道流產，未料消息曝光後引來大批網友痛批，莉婭看了媒體報導下的網友留言後，無奈感嘆：「不得不佩服各種想像力豐富發揮」，但也強調自己凡事順其自然，也透露公公在他們婚前曾多次提醒自己兒子「不適合生小孩」，若堅持要的話會很辛苦，必須得勞心勞力來慢慢磨合。

Keanna IG全文：

告誡自己

進化增強心理素質、

擁有強烈但不失德的自我主張、

中心思想與態度，

即便外表或個性的獨特被貼上類型化標籤，

依然堅持確定自己肯定自己，且突破束縛，

需要的只是

#知道自己真正要的是什麼。

#難得的正經文

#母親_請您看一下_我也是有不講幹話的時候