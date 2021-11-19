「2021 台灣連鎖加盟創業大展-台中展」今（19）日起至11／22，在台中國際展覽館盛大展出！台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強指出，疫後掀起創業熱潮，4天展期可望開創1000個加盟機會，加盟商機上看20億元！今日開展首日，吸引大批有意創業者到現場熱烈洽詢！

台中連鎖加盟創業展這次匯集人氣品牌齊聚參展，有精緻早午餐、手搖品飲、甜點咖啡、火鍋滷味、燒烤、異國料理、餐車美食、無人商店、開店設備等一站諮詢了解，同時搭配「5 倍券」祭出獨家加盟優惠方案，最高變10~200 倍(等於抵5萬至60 萬元)，另凡於展場創業成功加碼贈送原物料、開店設備、加盟金等，更有廠商推出最高200萬貸款零利息，盼能替中台灣創造更多商機與就業機會。

根據主辦單位統計調查，台中創業熱度為全台第一名，且規模還在持續飆高中，由此可見台中未來的商機無可限量，經過疫情期間，各品牌加盟總部也打造出更加完善的經營輔導與數位科技創新，搭配APP服務系統、自動點餐機、外送模式等，除能維持正常營運外，更是帶動業績明顯成長二至三成。

台中火鍋人氣品牌的「築間幸福鍋物」，延續台北加盟展的氣勢，本次來勢洶洶，統計全台單日可熱銷超過兩萬鍋。不僅是鍋物，主打個人套餐的「燒肉smile」，上市一年多來始終受到消費者青睞，因此集團再度瞄準藍海龐大商機，積極擴張品牌版圖及市占率，規劃朝上市之路邁進。本次加盟展強推限量加盟專案，加盟費320萬元起，更保障年毛利最高可達888萬元。

此外，發跡自南投的手搖飲品牌「TEA TOP 第一味」就不畏疫情逆風高飛、積極展店，在今年內於全台新開31家新店，為中部業者展店之冠，同時也積極招募共同打拚的新夥伴當中，在這次疫後首次於11/19登場的「2021台灣連鎖加盟創業大展台中展」上，要為有意加盟創業的盟友們祭出多項優惠，不只現場優惠最高達22.5萬元，更加碼於指定區域加盟，還能額外獲得8萬物料金的優惠！

以鮮果茶受到廣大消費者喜愛的手搖飲「Mr.Wish鮮果茶玩家」，本次加盟展祭出「下訂現省10萬元」，除了免加盟金、免教育訓練費外，更提供100萬0利率創業貸款！另加碼振興優惠，凡下訂5千元振興券，立即放大10倍，加贈5萬元原物料！助攻想創業的青年朋友！

「伊莉莎白紅茶書房」不畏疫情，今年連續拓展13家店，因台灣疫情穩定經濟復甦可期，壹玖零陸國際餐飲集團正式進軍中台灣，首次參加台中加盟展，特別推出「開辦費全額貸款」專案，自備29萬保證金即可開店，展場優惠限量10名，唯一條件，加盟者需全職經營。