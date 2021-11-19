興櫃金屬纖維模布廠金鼎科技（6832）積極拓展汽車、電動車應用，法人樂觀看待齊第四季營運表現，並預估有望於明年第二季底轉上櫃掛牌，股價19日強勢噴出大漲64.65％，最高價衝上149元，10點初就觸及熔斷機制；母公司南緯（1467）同步勁揚逾8％。

金鼎科技為紡織廠南緯子公司，於今年9月29日登錄興櫃，主要開發金屬纖維模布，現階段產品多應用於汽車玻璃製造，為模具與玻璃之間的緩衝材，產品主要供給汽車玻璃廠等下游業者，全球前十大汽車玻璃製造AGC、福藥玻璃、板哨子等多為其客戶，且產品已打入特斯拉、BMW等前五大電動車廠。

電動車、自駕車發展趨勢，推升全球車廠對玻璃光學品質要求，且電動車的玻璃用量為一般汽車之兩倍，成金鼎科利基。市場預估，金鼎科有望於明年第二季底至第三季左右上櫃，激勵其股價19日「漲到熔斷」，最高價飆上149元新天價，較前日均價80.17元勁揚逾85％；母公司南緯盤中也拉出長紅K棒，大漲8.21％、突破季線壓力。