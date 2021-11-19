「靶」到台積電的世紀大功勳大家搶，繼光洋科原董事長馬堅勇跳出來指責台鋼旗下的富達航太僅代工，沒技術後，台鋼董事長暨光洋科新董座王炯棻也發表聲明，強調「富達航太代工鍛打靶材，才是協助完成光洋科進入台積電供應鏈的最後一哩路」，兩派各說各話，形成羅生門。

光洋科從股權之爭衍生到技術之戰，繼王炯棻17日召開記者會指出，光洋科能順利打進台積電供應鏈，係台鋼公司傾注集團的力量，特別是有富達航太代工鍛打靶材，才能協助完成光洋科進入台積電供應鏈的最後一哩路後，馬堅勇也跟進在次日召開記者會，強調自己才是總設計師和總工程師，高階半導體銅合金靶材的技術、設備與人才皆為自有，智慧財產權也為光洋科所有，打入台積電供應鏈與台鋼毫無關係。

對於馬堅勇將打進台積電供應鏈攬成個人成績，王炯棻表示，為了還原真相，我不得不跳出來說明實際情況，還跟進從而引述富達航太的回應，反問「馬堅勇既然設備自有、技術自有、人才自有，那為什麼還需要外包？」並強調，富達的5000噸油壓鍛機及技術是國內唯一，光洋科並沒有此設備，其塑性成形加工中心係於2021年內成立，其3000噸鍛機也是在2021年11月才建立，光洋科並不具備設計此5000噸鍛機機構設計所必需具備的Simufact 鍛造機構模擬程式。

此外，王炯棻也否認有光洋科人員進駐富達航太之事實發生，強調鍛造數據是富達航太工程專業人員所寫，每批鍛完，台鋼集團富達航太還被要求把批鍛造參數製成參數表並錄影每一個細節傳給光洋科人員。而且所揭露之靶材內容數據範圍均為台積電現有四家合格國際專業靶材供應商官網已揭露之訊息，並未涉及任光洋科機密。

對於馬堅勇一再強調他有技術，有人才，台鋼無法接下光洋科這個靶材龍頭的經營權乙事，王炯棻也重申，不管在資金或技術上，台鋼才是可以幫助光洋科、繼續維持國際靶材龍頭地位的人選。