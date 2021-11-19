聯發科(2454)副董事長暨執行長蔡力行今早親率一級大將，宣布年度旗艦5G SoC天璣9000正式現身，對於營運面，蔡力行喊出，對未來三年對營收都有mid-teens(中雙位數)的目標深具信心。

蔡力行表示，以目前聯發科對技術、產品的投資及布局，對未來三年營收成長mid-teens(中雙位數)的目標深具信心；此外，領先業界的超低能耗技術已經展現在今天的旗艦晶片天璣9000及其他產品上，同時我們長期擁有快速擴大產品出貨、營運規模的能力，外加每年驅動超過20億台多樣化智慧聯網裝置的業界領先地位，更是我們在數位轉型及元宇宙發展趨勢下的差異化優勢。

蔡力行表示，天璣9000是聯發科多年來在人工智慧、多媒體等領域積極和持續的技術投資的成果。聯發科長年於關鍵技術的投資，積極掌握市場契機，更為公司持續發展奠定穩固的基礎。2021年營收預計將達170億美金，約為2019年80億美金的2倍，淨利也估計達2019年的5倍。兩年前高峰會的股價與昨日相比也成長了2.6倍。

聯發科天璣9000採用台積電(2330)4奈米製程、採用新一代Armv9架構CPU，還有旗艦級18位元HDR-ISP圖像訊號處理器，可實現三個鏡頭同時拍攝HDR影片，同時擁有低功耗表現，另外，天璣9000整合的5G數據機M80符合3GPP R16標準，支援Sub-6GHz 5G全頻段網路。

蔡力行也提到，聯發科今年投資33億美金於高性能運算、無縫連網、低功耗、以及先進製程及封裝技術。