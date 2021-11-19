疫情的影響改變了民眾的購物習慣，逐漸習慣由實體通路消費轉為在數位通路的消費，惟網路數位交易由於使用者身份確認不易，相對地如何維護網路交易的安全性成為重要探討議題。

為提升網路交易之安全性，聯合信用卡處理中心自2020年起導入符合國際卡組織標準之「EMV 3DS網路交易安全認證服務」，提供持卡人更安全且便利的網路交易環境。

統計今年1至10月交易處理筆數已超過8000萬筆，較去年同期成長13.4％，EMV 3DS雖然對網路交易各造間身份確認提供了強化功能，然而，在導入3DS過程，仍具備部份技術門檻，從特店或持卡人的使用經驗來看，仍有改善空間，因此簡化網路交易流程及改善使用者體驗，已然成為金融業者在提供金融服務時，另一個亟需解決的議題。

疫情所帶來之改變，除民眾增加了對數位金融服務的使用需求外，身分識別的行動化則為民眾進入數位金融的第一步，跨平台、跨機構的數位身分如能互通，將可大幅提升臺灣在數位/電子支付的發展動力，並帶動金融科技的創新發展。

為加速金融科技發展，金管會於2020年發布之「金融科技發展路徑圖」納入「研究發展金融行動身分識別標準化機制」，並協力聯合徵信中心、財金資訊公司及各金融相關業者成立臺灣金融行動身分識別聯盟（F FIDO），目前規劃以金融卡導入FIDO共通標準。

考量信用卡之普及性、便利性及安全性，具有不受地域使用限制之特性，聯卡中心亦同時研議規劃以信用卡為載具導入區塊鏈技術、結合FIDO生物辦識共通標準，並運用EMV 3DS網路交易驗證之身分識別機制，使身分識別訊息具可信度及不可否認性，確保資料安全並無法被篡改，讓民眾可以免出門、免排隊、免插卡即可透過手機完成身分識別；民眾透過手機網路或實體端末設備，綁定行動裝置、信用卡及生物特徵後，未來辦理各項金融服務時，如跨銀行間轉帳、證券開戶、跨機構、跨平台間用戶身份登入等，即可用行動裝置及生物特徵進行身分識別、無須卡片或帳號密碼，提高民眾使用的便利性。

聯卡中心期望結合區塊鏈技術實作FIDO架構下，可作為身分識別行動化及跨機構、跨產業之的多元創新解決方案之一，並提報「金融行動身分識別聯盟」技術小組進行討論，期能配合金管會政策並與F FIDO聯盟所有成員一同攜手建立更安心、安全的支付生態圈。