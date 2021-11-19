麥當勞將在11月24日起漲價，許多超人氣餐點都在漲價的名單中，像是大麥克、雙層牛肉吉士堡都漲3元、麥脆雞腿漲5元、小杯玉米濃湯則一口氣漲7元，引起民眾哀嚎。不過，一群小資族則分享超神買法，可在Line禮物買原價即享券囤著，或者透過蝦皮購物買到超值的兌換券，最高一個套餐可省57元；此外，不少人也大推「1+1」的組合，稱其CP值很高。

一名網友昨天在PTT上發文表示，先前曾用Line禮物購買麥當勞的餐券，雖然兌換期限不長，大概兩個月就會過期，不過，之前逾期沒用還有退錢，覺得很不錯。而且裡面有些組合真的比在店裡點更划算，但不是每張都能省錢，大家要仔細比對一下。

該網友也分享親身經歷說，他在Line禮物裡面買了售價120元「蕈菇安格斯黑牛堡＋中杯可樂」的即享券，實際上到麥當勞官網查詢，單點蕈菇安格斯黑牛堡的價格是124元、中杯可樂則要33元，兩者加起來原價應是157元，使用即享券則可省37元。

在Line禮物裡面買了售價120元「蕈菇安格斯黑牛堡＋中杯可樂」的即享券，使用即享券則可省37元。（圖／翻攝自Line禮物）

蝦皮購物不定期會推出麥當勞優惠券，昨晚的「蕈菇安格斯黑牛堡＋中可」特價105元，買了現省52元。（圖／翻攝自PTT）

另一名網友看完也分享說，最近蝦皮購物也不定期推出麥當勞餐點的兌換券可購買，每張幾乎都很划算，就像之前引起網友瘋搶的1元蛋捲冰淇淋券。此外，他也貼出昨晚的優惠，其中麥脆雞腿原價55元，兌換卷只賣44元，等先買11張就等於免費賺到一塊鷄腿；而原PO分享的「蕈菇安格斯黑牛堡＋中可」則特價105元，買了現省52元。

另也有網友認為單品漲價，等於讓「1+1」50元的組合CP值變高，因為勁辣香雞翅（2塊）原本要45元、小杯玉米湯則要33元，加起來是78元，以「1+1」組合點餐只要50元，就已可省28元；如今勁辣雞翅漲為49元、玉米湯漲為40元，等於以該組合購買可省39元。