新竹市美山路與西濱路口19日中午發生兩台大貨車車禍意外，初判為載送氨水的槽車與砂石車相撞，新竹市消防局獲報後派出10車35人前往救援，現場槽車載送氨水幸無洩露情況，但砂石車車頭起火，司機則受困車內已身亡。詳細事故情形仍待警方調查。
美山路與西濱路口在12時許發生兩輛大貨車撞擊意外，兩輛車撞擊後各自翻覆路面，竹市消防局獲報後派出10車35人前往救援。有網友表示安全島都被剷平，因車輛起火，現場烈焰沖天，景象駭人。火勢約在中午1時撲滅。
新竹市美山路與西濱路口19日中午發生兩台大貨車車禍意外，初判為載送氨水的槽車與砂石車相撞，新竹市消防局獲報後派出10車35人前往救援，現場槽車載送氨水幸無洩露情況，但砂石車車頭起火，司機則受困車內已身亡。詳細事故情形仍待警方調查。
美山路與西濱路口在12時許發生兩輛大貨車撞擊意外，兩輛車撞擊後各自翻覆路面，竹市消防局獲報後派出10車35人前往救援。有網友表示安全島都被剷平，因車輛起火，現場烈焰沖天，景象駭人。火勢約在中午1時撲滅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。