風情海岸砂石車撞氨水槽車自燃 駕駛困住慘死遭火波及

新竹市美山路與西濱路口19日中午發生兩台大貨車車禍意外，初判為載送氨水的槽車與砂石車相撞，新竹市消防局獲報後派出10車35人前往救援，現場槽車載送氨水幸無洩露情況，但砂石車車頭起火，司機則受困車內已身亡。詳細事故情形仍待警方調查。

新竹台61線風情海岸今（19）日發生1輛砂石車與氨水槽車相撞，槽車因撞擊力道過大翻覆後引發火勢，2車當場燒成一團。（警消提供）

竹市美山路與西濱路口19日中午發生兩台大貨車車禍意外，初判為載送氨水的槽車與砂石車相撞。（新竹市消防局提供／邱立雅竹市傳真）

美山路與西濱路口在12時許發生兩輛大貨車撞擊意外，兩輛車撞擊後各自翻覆路面，竹市消防局獲報後派出10車35人前往救援。有網友表示安全島都被剷平，因車輛起火，現場烈焰沖天，景象駭人。火勢約在中午1時撲滅。