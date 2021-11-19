聯發科（2454）19日在美國舉辦海外高峰會，副董事長暨執行長蔡力行對於未來展望可望保持「Tremendous（極好）」，除了2021年全年營收將上看170億美元之外，且2022年將有望再度保持年成長兩成水準，代表2022年將可望挑戰200億美元關卡。

聯發科19日在美國舉辦海外高峰會同時發布最新5G手機晶片天璣9000，蔡力行對於後市展望抱持樂觀看待。他指出，聯發科2021年營收與2019年相比將可望達到年成長兩倍、獲利更有機會達到五倍，顯示聯發科在通膨、供應鏈短缺等負面效益下，仍保持優異成長動能。

蔡力行也指出，聯發科在2021年投入超過30億美元，擴大先進技術研發，同時也聚焦在高效能、低功耗，未來也將持續在先進製程、先進封裝等市場投入研發。

聯發科在2022年將有天璣9000領軍，蔡力行也對後市展望保持樂觀態度。他預期，聯發科將持續以領先技術搭上數位轉型，推動2022年全年營收力拼年成長20％，代表2022年營運將挑戰200億美元關卡。