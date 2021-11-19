近600年來持續時間最長的月偏食將於今明兩天登場，屆時月球將化為一輪緋月，而大部分的地球人都有幸親賭這場天文奇觀。

法新社報導，在這場天文大秀中，移動到地球後方的月球幾乎完全將被陰影籠罩，月球表面99%將染上一片緋紅。

整個北美洲地區，以及南美洲、太平洋中南部的玻里尼西亞、澳洲及東北亞部分地區民眾都將能見證這場奇觀。

太空科學家表示，上述地區在視野無雲的情況下，喜愛觀測天空的人士將能從格林威治標準時間19日06時02分月球進入地球半影，即外陰影時，看見月球略微變暗。

台灣時間19日傍晚5時03分月升之時即「食甚」之時，2分鐘後，傍晚5時05分日落，整個月球也浮出地平線上，民眾若在東方無遮蔽處，將可看見深紅色滿月自地平線緩緩升起的奇景。

一個小時後，當月球開始進入地球本影，即完整的陰影時，月球看起來會好似被人咬了一大口。

隨著暮色漸深，月球也逐漸離開地球本影而恢復光明，至晚間6時47分復圓，其間共歷時1小時44分。

這種深紅色是由一種名為「瑞利散射」（Rayleigh scattering）的現象造成，在這種現象中，來自太陽較短的藍色光波會被地球大氣中的粒子分散，較長的紅色光波則能輕易穿透這些粒子。

美國國家航空暨太空總署（NASA）網站解釋道：「月食期間地球大氣中的塵埃或雲量愈多，月球就顯得愈紅。」

這會是公元1440年左右德國人古騰堡（Johannes Gutenberg）發明活字印刷術迄今歷時最長的月偏食，這個紀錄將在遙遠的2669年被超越。

NASA指出，對賞月民眾來說，好消息是大家不必等那麼久才能看到下一次月食，歷時更長的月全食將於明年11月8日登場。